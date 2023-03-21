ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: ЗСУ за добу знищили 960 росіян та 15 танків (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 960 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно склали: особового складу - 166 570 (+960) осіб ліквідовано;

танків - 3 552 (+15) одиниці;

бойових броньованих машин - 6 879 (+10) одиниць;

артилерійських систем - 2 586 (+9) одиниць;

РСЗВ - 507 (+0) одиниць;

засоби ППО - 270 (+0) одиниць;

літаків - 305 (+0) одиниць;

гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 167 (+7) одиниць;

крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;

кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 428 (+12) одиниць;

спеціальна техніка - 266 (+1) одиниць.