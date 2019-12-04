Пожар и эвакуация в колледже: что происходит в Одессе

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В центре Одессы горит колледж на улице Троицкой

Пожар в Одессе в колледже на улице Троицкой возник сегодня утром, 4 декабря. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию, пострадавших госпитализировали, все подробности о ЧП в Одессе - в материале РБК-Украина.

Число пострадавших в Одессе растет

Местные СМИ сообщают о 19 пострадавших (вместе с погибшей) в результате пожара в Одессе. Площадь пожара растет, на данный момент огнем охвачено уже более 3 тыс. квадратных метров.

Опубліковано Думская ТВ Середа, 4 грудня 2019 р.

Появилась информация о первой жертве пожара в колледже в Одессе

По данным одесских СМИ, в городской больнице №1 скончалась одна из пострадавших в результате пожара в Одессе - преподаватель колледжа. Кроме того, спасатели пытаются установить связь еще с четырьмя людьми, которые могли находиться в колледже.

Всего в учебном заведении учатся и работают около 400 человек.

Спасатели сообщили о пострадавших в результате пожара в Одессе

В результате пожара в колледже в Одессе пострадали 13 человек, в частности пятеро спасателей. На данный момент эвакуация завершена, проводятся работы по ликвидации пожара, на месте работают более 60 спасателей.

В частности, по данным местных СМИ в результате пожара пострадали четверо несовершеннолетних.

В Одессе горит колледж

По данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе, пожар возник около 10 часов утра в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - горит третий этаж шестиэтажного учебного корпуса.

Как сообщили в ГСЧС, площадь пожара составляет 700 м.кв, проводится эвакуация.

Местные СМИ сообщают, что здание было построено в начале ХХ века, здание известно как доходный дом Асвадурова. Помимо коллежда в здании размещается несколько фирм, а также подразделения НАН Украины.