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Количество пострадавших из-за пожара в Одессе увеличилось

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 19:51
Количество пострадавших из-за пожара в Одессе увеличилось
Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По состоянию на 19:30 количество пострадавших увеличилось до 28 человек

Количество пострадавших в результате пожара в одесском колледже увеличилось до 28. Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 19:30 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 28 человек.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество пострадавших в результате пожара будет увеличиваться, так как люди стали обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже уточнили, что погибшей оказалась 17-летняя студентка учебного заведения.

Также сообщалось, что в результате пожара семь человек пропали без вести. Они находились в помещениях Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на момент начала пожара.

По факту пожара полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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