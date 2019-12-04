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В полиции уточнили число пострадавших из-за пожара в Одессе

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 14:52
В полиции уточнили число пострадавших из-за пожара в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 22 человека

В связи с пожаром в Одессе всего в медицинские учреждения госпитализированы 22 человека, из которых одна женщина уже умерла. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Среди пострадавших 9 студентов и 5 пожарных.

"Спасатели продолжают тушение огня. Полицейские обеспечивают отвод транспорта и людей", - добавили в полиции.

Указывается, что пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14:18 на площади 4000 квадратных метров.

Местные СМИ писали, что причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

РБК-Украина писало, что пожар начался около 10 утра. Возгорание произошло на третьем этаже. В здании размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и вышеупомянутый колледж. Последствия пожара можно увидеть в видео.

Собщается, что горит шестиэтажный дом на углу Пушкинской и Троицкой улиц известен как доходный дом Асвадурова. Построен в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

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