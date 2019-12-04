Пожежа і евакуація в коледжі: що відбувається в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У центрі Одеси горить коледж на вулиці Троїцькій

Пожежа в Одесі в коледжі на вулиці Троїцькій виникла сьогодні вранці, 4 грудня. Рятувальники, які приїхали на місце, провели евакуацію, постраждалих госпіталізували, всі подробиці про НП в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

З'явилися нові подробиці НП в одеському коледжі

За даними поліції, в результаті пожежі в коледжі Одеси постраждали 22 людини , одна з постраждалих (33-річна викладач) померла в лікарні.

, одна з постраждалих (33-річна викладач) померла в лікарні. На даний момент рятувальники локалізували пожежу в Одесі , вогонь поширився на площу в 4 тис. кв. метрів.

, вогонь поширився на площу в 4 тис. кв. метрів. Місцеві ЗМІ повідомляють про ймовірну причину пожежі. За непідтвердженою інформацією причиною могла стати проводка, її не змінювали з 1966 року.

Число постраждалих в результаті пожежі в Одесі перевищило 20 осіб

В результаті пожежі в Одесі постраждала 21 людина. За даними представника муніципального департаменту охорони здоров'я Алли Калєєвої, серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежних. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Крім того, місцеві ЗМІ публікують список постраждалих:

1. Христина Чернявська, 2002 рік народження;

2. Юлія Савельєва, 2002 рік народження;

3. Софія Свердленко, 2002 рік народження;

4. Марія Куртеєва, 2003 рік народження;

5. Олена Бахчіванжі, 2003 рік народження;

6. Анна Басс, 2003 рік народження;

7. Вікторія Беркатюк, 2003 рік народження;

8. Юрій Новицький, 2004 рік народження.

Число постраждалих в Одесі зростає

Місцеві ЗМІ повідомляють про 19 постраждалих (разом із загиблою) в результаті пожежі в Одесі. Площа пожежі зростає, на даний момент вогнем охоплено вже понад 3 тис. квадратних метрів.

Опубліковано Думская ТВ Середа, 4 грудня 2019 р.

З'явилася інформація про першу жертву пожежі в коледжі в Одесі

За даними одеських ЗМІ, в міській лікарні №1 померла одна з постраждалих в результаті пожежі в Одесі - викладач коледжу. Крім того, рятувальники намагаються встановити зв'язок ще з чотирма людьми, які могли перебувати в коледжі.

Всього в навчальному закладі навчаються та працюють близько 400 чоловік.

Рятувальники повідомили про постраждалих в результаті пожежі в Одесі

В результаті пожежі в коледжі в Одесі постраждали 13 людей, зокрема п'ятеро рятувальників. На даний момент завершена евакуація, проводяться роботи по ліквідації пожежі, на місці працюють більше 60 рятувальників.

Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, в результаті пожежі постраждали четверо неповнолітніх.

В Одесі горить коледж

За даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в регіоні, пожежа виникла близько 10 години ранку в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - горить третій поверх шестиповерхового навчального корпусу.

Як повідомили в ДСНС, площа пожежі становить 700 м. кв, проводиться евакуація.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що будинок було споруджено на початку ХХ століття, будівля відома як прибутковий будинок Асвадурова. Крім коллежда в будівлі розміщується кілька фірм, а також підрозділи НАН України.