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Полиция открыла дело по факту пожара в одесском колледже

Новости » Общество     04.12.2019 - 17:10
Полиция открыла дело по факту пожара в одесском колледже
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Инцидент квалифицировали как нарушение пожарной безопасности

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, пожар в колледже в Одессе возник 4 декабря около 10 утра. Возгорание произошло на третьем этаже. Вероятной причиной пожара могла стать проводка, которую не меняли с 1966 года. Пожар на площади 4000 квадратных метров удалось локализовать в 14:18.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате пожара пострадали 22 человека, среди которых 9 студентов и 5 пожарных. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Ею оказалась преподавательница колледжа. Среди пострадавших студентов: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет, Мария Куртеева - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

В настоящее время дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии Одесского колледжа экономики.

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