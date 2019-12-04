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При пожаре в Одессе погибла студентка, а не преподаватель

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 17:43
При пожаре в Одессе погибла студентка, а не преподаватель
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

По уточненным данным, погибла 17-летняя студентка

В результате пожара в Одессе погибла студентка, а не преподаватель колледжа, как сообщалось ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что по уточненной информации, в результате пожара погибла не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Также сообщается, что путаница произошла в больнице при опознании. Преподаватель жива, однако находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла дело по факту пожара в одесском колледже. Инцидент квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности. В то же время пожар продолжается, и следователи не имеют доступа к месту происшествия. По этой причине правоохранители не могут назвать причину пожара в колледже. Местные СМИ сообщают, что вероятной причиной пожара могла стать проводка, которую не меняли с 1966 года.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркивают, что на данный момент известно о 22 пострадавших. Однако не исключено, что число пострадавших будет расти, так как ближе к вечеру люди начали самостоятельно обращаться за медицинской помощью.

Пожар и эвакуация в колледже: что происходит в Одессе
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