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Число пострадавших из-за пожара в Одессе приближается к 20

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 13:36
Число пострадавших из-за пожара в Одессе приближается к 20
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В результате пожара пострадали 18 человек

Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 18, еще один человек умер в больнице. Об этом сообщает издание "Думская".

Издание пишет, что среди пострадавших семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка.

Сообщается, что площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

"Сейчас к тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 ед. техники", - говорится в официальном сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе полиции Одессы сообщают, что правоохранители обеспечивают отвод транспорта и людей.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Одессе погибла одна из пострадавших. Умерла одна из преподавателей.

Напомним, сегодня с утра в Одессе горит Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели сообщили, что существует угроза распространения огня. Впрочем, спасатели сообщили о завершении работы по эвакуации людей.

По словам врачей скорой помощи, люди выпрыгивали из окон горящего дома. Тушение осложняется камышовыми перекрытиями, через которые очень быстро распространяется огонь. Поэтому пожар до сих пор не локализован.

Пожар и эвакуация в колледже: что происходит в Одессе Умерла одна из пострадавших при пожаре в Одессе
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