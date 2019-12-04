В Одессе горит колледж, пострадали 10 человек

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Проводится эвакуация из здания

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса.

"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. Личного состава и 16 ед. техники. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает ГСЧС.

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV)

По данным издания "Думская", пострадали 10 человек.

Горит шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в районе метро "Гидропарке" произошел пожар в кафе. причиной возгорания считают взорвавшийся газовый баллон. В результате происшествия два домика сгорели полностью, частично было повреждено три домика.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в центре Киева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате чего погиб один человек.