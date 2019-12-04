Названа возможная причина пожара в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Причиной могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года

Причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Об этом сообщает издание "Думская".

Отметим, что по состоянию на 14:29 в результате пожара пострадал 21 человек, среди которых 9 студентов возрастом 15-17 лет. Также названы имена пострадавших несовершеннолетних.

РБК-Украина также сообщало, что в пострадавшая в результате пожара преподаватель умерла в больнице. По данным СМИ, она умерла в городской больнице №1.

Пострадали студенты Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, София Свердленко - 17 лет, Мария Куртеевая - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

В колледже учатся и работают примерно 400 человек, на данный момент составляются списки. Кроме того, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, на данный момент не могут установить связь с четырьмя лицами, которые могли находиться внутри колледжа.

Также опубликовано видео пожара в Одессе с высоты птичьего полета.

Спасатели сообщали, что существует угроза распространения огня. В одесском колледже пожар длится с 10:00 утра.