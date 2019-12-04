Пожар в одесском колледже ликвидирован

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Пожар был ликвидирован в 19:30

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" в Telegram.

Как сообщается, пожар был ликвидирован в 19:30.

По данным издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Ранее в ГСЧС предупредили, что количество пострадавших в результате пожара может увеличиться, так как люди самостоятельно стали обращаться за медицинской помощью в медучреждения.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания, по предварительной версии, могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По факту пожара в учебном заведении полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.