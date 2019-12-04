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Число пострадавших из-за пожара в Одессе выросло

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 12:30
Число пострадавших из-за пожара в Одессе выросло
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Работы по эвакуации людей завершены

Число пострадавших из-за пожара в Одессе выросло до 13. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что среди пострадавших пять пожарных. Также спасатели сообщили о завершении работы по эвакуации людей.

"Продолжается ликвидация пожара. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники", - говорится в сообщении.

Издание "Думская" сообщает, что в результате пожара пострадали четверо несовершеннолетних: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет и Мария Куртеева - 16 лет.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших в результате пожара в Одессе. Как отмечалось, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв. В ГСЧС сообщили об угрозе распространения огня.

Напомним, в Одессе с 10 утра горит Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

РБК-Украина писало, что в ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожара взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично было повреждено 3 домики.

Также в Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которой пострадали четверо людей, среди них двое детей.

Пожар в Одессе: существует угроза распространения огня В Одессе горит колледж, пострадали 10 человек
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