Поїздка Зеленського до Польщі та анонс нового засідання "Рамштайну": новини за 5 квітня

Війна РФ проти України:

Зеленський відвідав Польщу

Вчора, 5 квітня, президент України здійснив свій перший офіційний візит в Польщу від початку повномасштабної війни.

Все що відомо про офіційний візит Зеленського у Варшаву - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Резніков розповів, коли відбудеться нове засідання "Рамштайн"

Міністр оборони повідомив, що наступне засідання групи військової підтримки України "Рамштайн" відбудеться вже цього місяця.

Він також зазначив, що воно відбуватиметься очно на американській авіабазі в Німеччині.

У Китаї прояснили позицію щодо війни Україні

"Китай не надавав Росії військової допомоги та не визнавав її зусиль з анексії українських територій, включаючи Крим та Донбас", - заявив посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що нібито зрозумів заяви Росії про так звану "оборонну війну" та "проти вторгнення НАТО", а також тому, що його уряд вважає "корінні причини складнішими", ніж про це кажуть західні лідери.

Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів

Російські війська в тимчасово окупованому Криму вирили майже 8 кілометрів окопів. Вони розташовуються на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.

Чехія планує надати Україні військову допомогу на майже 33 млн доларів

Зазначається, що це так зване непотрібне майно з армійських складів. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вчора надала список президенту Чехії Петру Павлу, а також вручила йому список допомоги, який Чехія вже надіслала Україні раніше.

Підприємці можуть отримати по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу

До 9 квітня включно українські підприємці можуть подати заявку на грант до 400 000 гривень (еквівалент 10 000 євро) на розвиток бізнесу.

Україна отримає партію польських БТР Rosomak

Вчора під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з польським прем'єром Матеушем Моравецьким було підписано протокол щодо постачання оборонної техніки Україні, який включав передачу БТР Rosomak.

Член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив, що Київ замовив у Варшави 150 Rosomak.

Польща надасть Україні черговий пакет військової допомоги

Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

"Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні й кожному й кожній з наших воїнів більше сили", - заявив український президент.