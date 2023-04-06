Поездка Зеленского в Польшу и анонс нового заседания "Рамштайна": новости за 5 апреля

5 апреля украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу, а министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новое заседание "Рамштайн".
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Российские военные обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов. В результате обстрела зафиксировано повреждение частных домов;
ВСУ показали, как уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне избивали по Херсонской области;
РФ начала подготовку к переводу части своих военных из Белоруссии на восток Украины;
В Харьковской области подросток 16 лет получил мино-взрывную травму;
Российские военные обстреляли два предприятия в Херсоне;
Вчера, 5 апреля, президент Украины совершил свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны.
Все что известно об официальном визите Зеленского в Варшаву можно узнать в материале РБК-Украина.
Министр обороны сообщил, что следующее заседание группы военной поддержки Украины "Рамштайн" состоится уже в этом месяце.
Он также отметил, что оно будет проходить очно на американской авиабазе в Германии.
"Китай не оказывал России военную помощь и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс", - заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун.
По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что якобы понял заявления России о так называемой "оборонной войне" и "против вторжения НАТО", а также потому, что его правительство считает "коренные причины более сложными", чем об этом говорят западные лидеры.
Оккупанты под Евпаторией выкопали почти 8 км окопов
Российские войска во временно оккупированном Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они размещаются на побережье от Евпатории до села Заозерное.
Отмечается, что это так называемое ненужное имущество из армейских складов. Министр обороны Чехии Яна Чернохова вчера предоставила список президенту Чехии Петру Павлу, а также вручила ему список помощи, который Чехия уже направила Украине раньше.
До 9 апреля украинские предприниматели могут подать заявку на грант до 400 000 гривен (эквивалент 10 000 евро) на развитие бизнеса.
Вчера во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским премьером Матеушем Моравецким был подписан протокол о поставках оборонной техники Украине, включавшему передачу БТР Rosomak.
Член Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что Киев заказал у Варшавы 150 Rosomak.
Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.
"Соглашен новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, защищающий свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждому из наших воинов больше силы", - заявил украинский президент.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.