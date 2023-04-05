Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (фото)
Російські війська в тимчасово окупованому Криму вирили майже 8 кілометрів окопів. Вони розташовуються на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .
Зазначається, що ще на початку березня 2023 року протяжність споруд була трохи більшою за три з половиною кілометри.
Фото: Лінія окопів на узбережжі від Заозерного до Євпаторії (krymr.com)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові встановлюють "зуби дракона" на сході Криму - хочуть продовжити їх до моря.
Крім того, росіяни викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів.
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