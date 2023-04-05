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Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (фото)

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Середа 05 квітня 2023 17:21
Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (фото) Ілюстративне фото: Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська в тимчасово окупованому Криму вирили майже 8 кілометрів окопів. Вони розташовуються на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .

Зазначається, що ще на початку березня 2023 року протяжність споруд була трохи більшою за три з половиною кілометри.

Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (фото)Фото: Лінія окопів на узбережжі від Заозерного до Євпаторії (krymr.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові встановлюють "зуби дракона" на сході Криму - хочуть продовжити їх до моря.

Крім того, росіяни викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів.

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