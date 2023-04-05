Чехія планує надати Україні військову допомогу на майже 33 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Чехії Яни Чернохової, яку приводить ČTK.

Зазначається, що це так зване непотрібне майно з армійських складів. Вона сьогодні надала список президенту Чехії Петру Павлу, а також вручила йому список допомоги, який Чехія вже надіслала Україні раніше.

"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником Генерального штабу Карелом Ржехкою, становить майже 33 млн доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, що вони непотрібні нам і армія справді може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - йдеться у заяві.

Вона наголосила, що разом із головою Генштабу завжди стежать за тим, щоб матеріал, що вирушає в Україну, можна було чимось замінити.