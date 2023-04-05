Російські військові обстріляли два підприємства у Херсоні

Російські окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. Під ворожий обстріл потрапили два комунальних підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджена стіна будівлі, асфальтне покриття на подвір'ї. Також вибухова хвиля знищила скло у вікнах.

Адмінбудівля іншого підприємства також зазнала руйнувань.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні тричі за день повідомляли про вибухи.

До того ж, у середу росіяни з артилерії обстріляли центр Берислава, внаслідок чого постраждала людина.

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