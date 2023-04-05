Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня здійснить свій перший офіційний візит в Польщу від початку повномасштабної війни. Хоч за цей період він декілька разів вже бував у країні під час міжнародних поїздок.
Що відомо про офіційно анонсований візит Зеленського у Варшаву - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Оновлено 09:05. Зеленський приїхав у Польщу
Спочатку про приїзд глави держави повідомили в польських ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.
"Так, президент у Польщі, він разом з першою леді розпочав свій офіційний візит", - повідомив Никифоров.
Він підтвердив, що в програмі візиту Зеленського - переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.
Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.
"Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", - анонсував Никифоров.
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Зазначимо, що про поїздку українського лідера до польської столиці було оголошено за декілька днів. Оскільки про нього заздалегідь проінформували в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.
Програма візиту
Як очікується, одноденний візит президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської розпочнеться офіційним привітанням польського президентського подружжя у палаці в Варшаві.
Зустріч з Дудою
Після чого Володимир Зеленський і Анджей Дуда поспілкуються тет-а-тет, а тоді відбудеться зустріч офіційних делегацій, які також проведуть перемовини.
Зокрема, переговори стосуватимуться всього спектру польсько-українських відносин, починаючи з політики безпеки, оскільки Україна перебуває в умовах боротьби з повномасштабною агресією РФ.
Таким чином, домінуючою темою будуть питання безпеки.
Також Україна і Польща торкнуться теми співробітництва. Не оминуть питання того, як воно розвиватиметься в майбутньому у контексті того, як Україна виглядатиме вже після війни.
Цікаво, що під час зустрічі президентів також обговорюватимуться "чутливі теми польсько-українських відносин".
"Це про історичні питання. Що дуже важливо для Польщі, для поляків у контексті історичної пам’яті та історичної поваги", - пояснив керівник Офісу міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач.
Очікується, що про деталі перемовин Володимир Зеленський і Анджей Дуда розкажуть під час спільної прес-конференції. Також вони підпишуть міждержавні домовленості.
Зустріч з Моравецьким
Як відомо, також Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темами розмови будуть ситуація на фронті, співпраця, зокрема, щодо розширення прикордонної інфраструктури та експорт зерна з України (питання зернової угоди).
Зеленський зустрінеться з українцями і поляками
Окрім того, важливою ціллю візиту президента Володимира Зеленського є зустріч з поляками і, звичайно, з українцями, які проживають у Польщі.
Як анонсували у Дуди, український лідер хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося за останній рік - як поляки допомагають Україні, біженцям на кордоні або приймають їх у своїх домівках.
Зустріч президента з поляками та українцями запланована на сьогодні вдень у Королівському замку у Варшаві.
Спільний виступ президентів
О 18:00 (за київським часом о 19:00) у Королівському замку відбудеться спільний публічний виступ президентів Польщі та України.
Як повідомили польські ЗМІ, українська сторона прагнула організувати такий захід, і Анджей Дуда погодився на це. Втім, з міркувань безпеки президенти виступатимуть для обмеженої кількості глядачів.
До участі запрошуються поляки, а також українці, які проживають у Польщі. На Замковій площі встановлять великі екрани, завдяки чому можна буде спостерігати за виступами президентів.
Очікується, що там у присутності пересічних поляків та українців, Зеленський має виголосити промову, лейтмотивом якої, як зазначають польські політики, буде "висловлення вдячності Польщі та полякам за допомогу і підтримку України у складний момент української історії".
Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський був у польському Жешуві проїздом. Він зустрівся там з колегою Анджеєм Дудою після міжнародного турне.
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