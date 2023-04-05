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В Харківській області підліток підірвався на міні: його доставили в лікарню

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Харківська область, Середа 05 квітня 2023 18:52
В Харківській області підліток підірвався на міні: його доставили в лікарню Фото: підліток підірвався на міні в Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, в Харківській області підліток 16 років отримав міно-вибухову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"У селі Новоосинове Куп'янського району 16 річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - повідомили рятувальники.

Наразі відомо, що хлопця доставили до обласної лікарні, стан середньої важкості, за словами ДСНС ампутацій кінцівок немає.

Співробітники служби надзвичайних ситуацій в черговий раз закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Крім того, у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або до Поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області на міні підірвався сапер.

Також нещодавно поблизу села Шляхове Бериславської громади цивільний підірвався на російській вибухівці.

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