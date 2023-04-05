В Харківській області підліток підірвався на міні: його доставили в лікарню

Сьогодні, 5 квітня, в Харківській області підліток 16 років отримав міно-вибухову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"У селі Новоосинове Куп'янського району 16 річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - повідомили рятувальники.

Наразі відомо, що хлопця доставили до обласної лікарні, стан середньої важкості, за словами ДСНС ампутацій кінцівок немає.

Співробітники служби надзвичайних ситуацій в черговий раз закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Крім того, у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або до Поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області на міні підірвався сапер.

Також нещодавно поблизу села Шляхове Бериславської громади цивільний підірвався на російській вибухівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.