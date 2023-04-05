ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили гармату "Гіацинт-Б", з якої росіяни били по Херсонській області (відео)

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 21:58
ЗСУ знищили гармату "Гіацинт-Б", з якої росіяни били по Херсонській області (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ знищили гармату "Гіацинт-Б", з якої росіяни били по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські артилеристи знищили російську гармату "Гіацинт-Б". За її допомогою ворог атакував населені пункти Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

"Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили орківську гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села Херсонської області", - розповідають у ВМФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові минулої доби знищили дві системи протиповітряної оборони росіян.

Також ми писали, що прикордонники разом із військовими відбили "м'ясний штурм" росіян у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область ВМФ Війна Росії проти України
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні