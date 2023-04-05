Окупанти з РСЗВ та мінометів обстріляли Сумську область: пошкоджено підприємство
У середу, 5 квітня, російські військові обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 229 прильотів - ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування", - йдеться у повідомленні.
- Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 "прильоти"), артилерії - 3 "прильоти" та РСЗВ - 19 "прильотів". Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств;
- Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 "прильотів") пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу;
- Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 "прильоти"), а потім ще один (8 "прильотів"). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення;
- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів - 5 "прильотів" та стріляли з АГС - 8 пострілів;
- Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів - 56 "прильотів".
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове завдали удару по прикордонню Сумської області. Було зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Вчора, 4 квітня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.
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