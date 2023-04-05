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Ще один хижак на службі ЗСУ. Україна отримає польські БТР Rosomak: що про них відомо

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Україна , Середа 05 квітня 2023 20:47
Ще один хижак на службі ЗСУ. Україна отримає польські БТР Rosomak: що про них відомо Фото: Польща передасть Україні партію БТР Rosomak (twitter.com/PremierRP)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з польським прем'єром Матеушем Моравецьким було підписано протокол щодо постачання оборонної техніки Україні, який включав передачу БТР Rosomak.

РБК-Україна розповідає, що відомо про ці БТР та скільки їх отримає Україна.

Що відомо про польські Rosomak

Бронетранспортери Rosomak - флагман Збройних сил Польщі. Колісний БТР випускається в багатьох модифікаціях і послідовно модифікується в Польщі на базі ліцензійної базової версії автомобіля AMV XC-360P, розробленого фінською компанією Patria.

Ще один хижак на службі ЗСУ. Україна отримає польські БТР Rosomak: що про них відомоФото: БТР Rosomak (GettyImages)

Найбільш популярною конструкцією зараз є самосуща система, з шасі яке встановлене на корпус машини. Конструктори з компанії Patria, використали не таку поширену конструкційну систему. Рама Rosomak виконує роль баласту і забезпечує жорсткість конструкції. Конструкція рами дозволяє легко змінювати конструкцію кузова під час ремонтів або модифікацій, і збільшення захисту екіпажу від вибухів мін. Але суттєвим мінусом модифікацій є збільшення ваги машини.

Рушійна система

Rosomak має 6 циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом Scania D1 12 56A03 PE, з максимальною потужністю 360 кВт/2100 обертів за хвилину і постійною потужністю 294 кВт/2100 обертів за хвилину.

Двигун об'ємом у 11,7 л має водяне охолодження. Двигун поєднано з автоматичною коробкою передач ZF 7HP 902S Ecomat з 7 передачами вперед і однією назад

Технічні характеристики:

  • Бойова маса - 22 т;
  • Екіпаж - 3 особи;
  • Максимальна швидкість - 100 км/год шосе;
  • Запас ходу - 590 км шосе;
  • Озброєння - 1×30 мм гармата Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм кулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C;
  • додатковим подоланням перешкод є можливість плавати.

Скільки БТР замовила Україна у Польщі

Сьогодні член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив, що Київ замовив у Варшави 150 Rosomak

Rosomak до нині перебувають на озброєнні Збройних сил Польщі.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

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