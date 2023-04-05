Росія планує переправити частину своїх військових з Білорусі на схід України

Російська Федерація почала підготовку до переведення частини своїх військових з Білорусі, де вони зараз нібито знаходяться на навчаннях, на схід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько чотирьох тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться", - зазначив він.

За даними прикордонної служби, з Білорусі вийде близько двох тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій для посилення свого угрупування на сході України.

Водночас Демченко зауважив, що зараз в діях підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

"Не змінений, ані характер їхніх дій, ані кількість. Але попри все це ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній", - зауважив він.

Він пояснив, що укріплення необхідне, щоб всі складові сил оборони, а це підрозділи Державної прикордонної служби, які знаходяться на передньому краї та інші складові, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напряму або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що після підготовки російських солдатів в Білорусі їх відправляють назад в Росію.

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