Пошкоджено "серце" нафтопереробного заводу в Москві: що відомо

Під час атаки на нафтопереробний завод у Москві безпілотники уразили установку, яка вважається головним вузлом усього підприємства. І це ще не всі результати ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-фахівців та Службу безпеки України .

Де сталися пожежі

Пожежі під час удару спалахнули як мінімум у двох місцях заводу, повідомляють OSINT-аналітики.

У резервуарному парку зафіксували щонайменше чотири осередки.

Ще два займання сталися біля установки переробки нафти.

Основна установка переробки нафти - це не один цех, а комплексна споруда. До її складу входить встановлення первинної переробки АВТ.

Раніше, під час удару у вівторок, було пошкоджено саме встановлення первинної переробки АВТ-6. Цю установку експерти називають "серцем" заводу, бо на неї припадає половина потужності всього Московського НПЗ.

Фото: знімок пошкодженого НПЗ в Москві з космосу (t.me)

Пізніше агентство Reuters з посиланням на власні джерела підтвердило, що тоді зачепили саме цю установку.

"Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального", - підтвердили також в СБУ.

У мережі уже скаржаться, що в Москві випав "нафтовий дощ".

Завод зупиняли, але є нюанс

Після удару роботу підприємства повністю призупинили.

Водночас джерела Reuters повідомляли, що друга установка первинної переробки незабаром відновить роботу.

Атаки на Москву 18 червня: що відомо

Тим часом сьогодні, 18 червня, Москва та область пережили одну з наймасовіших атак українських дронів цього року.

Через загрозу в небі влада тимчасово зупинила роботу одразу чотирьох столичних аеропортів, а Московський НПЗ у Капотні знову охопило вогнем.

Після удару по Москві раптово обвалилися акції найбільших нафтогазових компаній РФ. Навіть акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони вдруге за тиждень уразили Московський НПЗ. За його словами, це справедлива відповідь на удари по українських містах, і Росії час зробити кроки до завершення війни.