Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно
Во время атаки на нефтеперерабатывающий завод в Москве беспилотники повредили установку, которая считается главным узлом всего предприятия. И это еще не все последствия ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специалистов по OSINT и Службу безопасности Украины.
Где произошли пожары
Пожары во время удара вспыхнули как минимум в двух местах завода, сообщают OSINT-аналитики.
- В резервуарном парке зафиксировали как минимум четыре очага возгорания.
- Еще два возгорания произошли возле установки по переработке нефти.
Основная установка по переработке нефти - это не один цех, а комплексное сооружение. В ее состав входит установка первичной переработки АВТ.
Ранее, во время удара во вторник, была повреждена именно установка первичной переработки АВТ-6. Эту установку эксперты называют "сердцем" завода, поскольку на нее приходится половина мощности всего Московского НПЗ.
Фото: снимок поврежденного НПЗ в Москве из космоса (t.me)
Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники подтвердило, что тогда был задет именно этот комплекс.
@Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива", - подтвердили также в СБУ.
В сети уже жалуются, что в Москве выпал "нефтяной дождь".
Завод останавливали, но есть нюанс
После удара работу предприятия полностью приостановили.
В то же время источники Reuters сообщали, что вторая установка первичной переработки вскоре возобновит работу.
Атаки на Москву 18 июня: что известно
Между тем сегодня, 18 июня, Москва и область пережили одну из самых массированных атак украинских дронов в этом году.
Из-за угрозы в небе власти временно приостановили работу сразу четырех столичных аэропортов, а Московский НПЗ в Капотне вновь охватило пламя.
После удара по Москве резко обвалились акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Даже акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно потеряли в цене.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому НПЗ. По его словам, это справедливый ответ на удары по украинским городам, и России пора предпринять шаги к завершению войны.
Как сообщало РБК-Украина, Генштаб ВСУ обнародовал полный список объектов, подвергшихся ударам в эту же ночь. Помимо НПЗ это нефтебаза в Ростовской области, мосты в Крыму и в Донецкой области, а также командный пункт оккупантов. Подтвердились и последствия предыдущих ударов по нефтяным объектам в трех других регионах России.
Глава государства также призвал россиян оказывать давление на главу Кремля Владимира Путина, если они не хотят продолжения войны. Зеленский подчеркнул, что Украина не стремилась к войне, но Россия так же ощутит последствия собственной агрессии.