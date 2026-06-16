Атака України "вимкнула" Московський НПЗ, - Reuters

Український удар по Московському нафтопереробному заводу спричинив пожежу. Підприємство зупинило свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Атака на Московський НПЗ

За даними джерел видання у галузі, удар по заводу "Газпром нєфті" на південному сході Москви пошкодив установку первинної переробки. На цю установку припадає 53% усієї потужності підприємства. Очевидці зафіксували сильну пожежу та густий чорний дим над заводом.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження однієї зі споруд, проте екстрені служби заявили, що пожежу ліквідовано і вона нібито не вплинула на роботу НПЗ.

Джерела Reuters спростовують цю інформацію та наполягають на зупинці виробництва. Цей завод є найбільшим постачальником палива для Московського регіону.

Як пише Reuters, Московський завод, який вже не раз ставав мішенню атак, у 2024 році переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного палива, згідно з останніми доступними даними.

Паливний колапс у РФ та на окупованих територіях

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на червень 2026 року далекобійна зброя Сил оборони систематично знищує паливно-енергетичний комплекс ворога.

Фото: Україна атакувала російські НПЗ (t.me/GeneralStaffZSU)

Удари на відстані понад 1500 кілометрів призвели до технологічного та логістичного паралічу окупантів. Загалом у РФ уражено вже 16 великих НПЗ і терміналів, через що виведено з ладу понад 40 технологічних установок.

Ворог не може їх відновити через дію міжнародних санкцій.

У Генштабі додали, що це призвело до таких наслідків: