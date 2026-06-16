Москва під ударом, дрони атакують найбільший НПЗ міста (відео)

Ударні дрони атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, що за 15 кілометрів від Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка та повідомлення у соцмережах.

Що сталося

Московський нафтопереробний завод (МНПЗ) у районі Капотні атакували ударні дрони.

На об'єкті спалахнула пожежа - відео з місця події поширилося в російських Telegram-каналах, а осінтери підтвердили влучання.

МНПЗ - найбільший нафтопереробний завод Москви. Він забезпечує близько 35% ринку пального столиці: постачає 40% бензину, 50% дизельного палива для регіону, а також паливо для московських аеропортів.

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Ще до підтвердження ударів МНПЗ екстрено скинув тиск у системі - підприємство готувалося до можливих влучань. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

"Путін не є гарантом безпеки для москвича"

"Москва під атакою, палає московський НПЗ. Хоч Путін і стягнув практично все ключове ППО і ПРО до Москви, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича", - написав Коваленко.

Фото: в Exilenova пишуть, що горить ЕЛОУ АВТ-6 - серце заводу (t.me/exilenova_plus)

Собянін звітує про збиття дронів

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на столицю РФ. За його словами, вдалося збити близько 60 дронів.

На місцях "падіння уламків" працюють екстрені служби. Згодом Собянін таки підтвердив, що Московський НПЗ отримав пошкодження унаслідок влучання дрона.