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У Києві через обстріл майже 30 постраждалих, горіли "швидкі", будинки та кіностудія (фото)

07:31 01.08.2026 Сб
2 хв
Серед постраждалих декілька дітей
aimg Юлія Маловічко
У Києві через обстріл майже 30 постраждалих, горіли "швидкі", будинки та кіностудія (фото) Фото: наслідки ракетної атаки вночі 1 серпня (ДСНС України)
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Рятувальники повідомили про дев'ятьох загиблих та 27 постраждалих у столиці після ракетного обстрілу, який РФ здійснила вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"9 людей загинули, ще 23 – постраждали внаслідок російської балістичної атаки", - повідомили надзвичайники.

Щодо наслідків обстрілу Києва, сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці.

Солом’янський район

У Солом'янському районі дві людини загинули та 8 постраждали, з них двоє дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці.

Трьох осіб госпіталізували, рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

Дарницький район

Тут сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою - горіли авто та пошкоджені будинки.

"7 осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них 2 дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя", - доповіли в ДСНС.

Шевченківський район

У цьому районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння "швидких" після обстрілу. Пожежу ліквідували, а на одній із адрес виявили 1 постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.

Дніпровський та Печерський райони

Щодо Дніпровського району, відомо, що наслідком обстрілу стало пошкодження магазину, а в Печерському - також пошкодило чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня росіяни обстріляли балістикою Київ та область.

У столиці наслідки зафіксовані у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Подекуди зникло світло.

Щодо регіону, зафіксовані пошкодження будинків, також повідомлялсь про постраждалих.

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