У Києві через обстріл майже 30 постраждалих, горіли "швидкі", будинки та кіностудія (фото)
Рятувальники повідомили про дев'ятьох загиблих та 27 постраждалих у столиці після ракетного обстрілу, який РФ здійснила вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"9 людей загинули, ще 23 – постраждали внаслідок російської балістичної атаки", - повідомили надзвичайники.
Щодо наслідків обстрілу Києва, сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці.
Солом’янський район
У Солом'янському районі дві людини загинули та 8 постраждали, з них двоє дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці.
Трьох осіб госпіталізували, рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.
Дарницький район
Тут сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою - горіли авто та пошкоджені будинки.
"7 осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них 2 дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя", - доповіли в ДСНС.
Шевченківський район
У цьому районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння "швидких" після обстрілу. Пожежу ліквідували, а на одній із адрес виявили 1 постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.
Дніпровський та Печерський райони
Щодо Дніпровського району, відомо, що наслідком обстрілу стало пошкодження магазину, а в Печерському - також пошкодило чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня росіяни обстріляли балістикою Київ та область.
У столиці наслідки зафіксовані у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Подекуди зникло світло.
Щодо регіону, зафіксовані пошкодження будинків, також повідомлялсь про постраждалих.