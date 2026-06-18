Палає не тільки Московський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі
В ніч на 18 червня Сили оборони України атакували Московський НПЗ, нафтобазу, залізничний міст через Північно-Кримський канал та інші об'єкти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Московський НПЗ під ударом
За даними Генштабу, в Московській області РФ повторно уражено Московський нафтопереробний завод. На підприємстві зафіксували влучання та масштабну пожежу - наразі відомо щонайменше про п'ять осередків горіння.
Московський НПЗ має потужність переробки понад 12 млн тонн нафти на рік та залучений до забезпечення російської армії паливом.
За попереднім геолокуванням горять:
- комбінована установка переробки нафти;
- установки вторинної переробки;
- резервуарний парк.
У СБУ додали, що Московський НПЗ розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля.
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області
Також уражено нафтобазу "Гуково" в Ростовській області РФ.
У Генштабі повідомили про влучання та пожежу на території об'єкта. База використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують військову та транспортну інфраструктуру держави-агресора.
Під ударом опинилися мости та командний пункт
Українські військові також атакували:
- автомобільний міст через річку Калька біля Гранітного на Донеччині;
- залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму.
За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для військових перевезень та логістики окупаційних військ.
Крім того, в районі Соледара уражено командний пункт російських загарбників.
Уражено склади пального
Сили оборони також завдали ударів по:
- складах паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі;
- складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.
Підтверджено наслідки попередніх ударів
Генштаб також оприлюднив результати дорозвідки раніше уражених об'єктів.
Зокрема підтверджено:
- знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч кубометрів на станції "Палкіно" в Ярославській області;
- пошкодження трьох резервуарів та ділянки нафтопроводу на Котовському цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області;
- пошкодження п'яти резервуарів на терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.
У Генштабі наголосили, що всі ці об'єкти були залучені до забезпечення російських окупаційних військ.
Атака на Москву 18 червня
Нагадаємо, у ніч на 18 червня та вранці в російській столиці - Москві було гучно через атаку українських безпілотників. Однією з головних цілей став нафтопереробний завод у районі Капотня.
Через загрозу в повітрі російська влада запровадила план "Ковер". Роботу призупинили всі московські аеропорти - "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво".
У мережі також з'явилися десятки відео з наслідками атаки. Зокрема, росіяни опублікували кадри влучання по одному з резервуарів Московського НПЗ та масштабної пожежі на території підприємства.
На атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Коментуючи події, глава держави заявив: "Час завершувати цю війну".