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Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві

13:27 18.06.2026 Чт
2 хв
Атака боляче вдарила по російському нафтовому сектору
aimg Ірина Глухова
Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві Фото: Москву масштабно атакували українські дрони (Getty Images)
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Після масштабної атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.

Згідно з оприлюдненими даними індексу MOEX, у червоній зоні опинилися майже всі ключові представники російського енергетичного сектору.

Найбільше втратили нафтові компанії

Серед найбільших компаній падіння виглядає так:

  • "Роснефть" - мінус 2,54% (до 328,50 рубля);
  • "Газпром" - мінус 2,01% (до 107,61 рубля);
  • "Татнефть" - мінус 1,79% (до 532,60 рубля);
  • "Лукойл" - мінус 1,71% (до 4457 рублів);
  • "Новатек" - мінус 1,39% (до 1003,60 рубля).

Також знизилися акції "Сургутнефтегазу" (-0,99%), "Сбербанку" (-0,70%) та інших великих російських компаній.

Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві

Що показують біржові дані

Найбільше серед енергетичних гігантів втрачає "Роснефть". Компанія очолила список падіння серед найбільших емітентів індексу.

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Водночас усі п'ять найбільших нафтогазових компаній РФ демонструють синхронне зниження вартості акцій, що свідчить про негативну реакцію інвесторів на події навколо російської столиці та стратегічної інфраструктури.

Що сталося в Москві

Вранці 18 червня Москва зазнала масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями російських ЗМІ, у напрямку столиці РФ летіли понад 180 дронів.

Під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Через атаку було введено план "Ковер", а роботу аеропортів "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово обмежували. Загалом було скасовано понад 500 рейсів.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на російські удари по українських містах та населених пунктах.

Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Московському НПЗ та розкрив повний список об’єктів РФ, уражених сьогодні.

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