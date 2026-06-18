Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві

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Після масштабної атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.

Згідно з оприлюдненими даними індексу MOEX, у червоній зоні опинилися майже всі ключові представники російського енергетичного сектору. Найбільше втратили нафтові компанії Серед найбільших компаній падіння виглядає так: "Роснефть" - мінус 2,54% (до 328,50 рубля);

"Газпром" - мінус 2,01% (до 107,61 рубля);

"Татнефть" - мінус 1,79% (до 532,60 рубля);

"Лукойл" - мінус 1,71% (до 4457 рублів);

"Новатек" - мінус 1,39% (до 1003,60 рубля). Також знизилися акції "Сургутнефтегазу" (-0,99%), "Сбербанку" (-0,70%) та інших великих російських компаній. Що показують біржові дані Найбільше серед енергетичних гігантів втрачає "Роснефть". Компанія очолила список падіння серед найбільших емітентів індексу. Читайте також: "Вся Москва горит!": все про наслідки масованої атаки на столицю Росії (фото, відео) Водночас усі п'ять найбільших нафтогазових компаній РФ демонструють синхронне зниження вартості акцій, що свідчить про негативну реакцію інвесторів на події навколо російської столиці та стратегічної інфраструктури.