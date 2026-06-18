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"Час завершувати цю війну": Зеленський підтвердив атаку на Московський НПЗ

10:28 18.06.2026 Чт
2 хв
Це вже друга атака за тиждень
aimg Тетяна Степанова
"Час завершувати цю війну": Зеленський підтвердив атаку на Московський НПЗ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Цієї ночі українські дрони вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод. Також були атаковані інші об'єкти ворога у Росії та на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - повідомив президент.

Він зазначив, що це цілком справедлива відповідь на російські удари по українських містах і громадах та ще один важливий результат роботи Сил оборони по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

Глава держави подякував Силам оборони та безпеки України - СБУ, СБС, ССО, ГУР, та ракетній бригаді - за спільну робота та влучність.

"Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - наголосив Зеленський.

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У СБУ уточнили, що на Московському НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.

Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Після попередньої атаки СБУ та Сил оборони 16 червня цього року завод вже тимчасово зупиняв роботу.

Атака на Москву

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, вночі та звранці ,Москва та область опинилися під наймасованішою атакою українських дронів. Під ударом знову опинився НПЗ у Капотні. Там досі палає масштабна пожежа.

Через атаку Московський кільцевий автошлях (МКАД) - одна з найважливіших транспортних артерій міста, частково перекритий. Водіїв просять шукати шляхів об'їзду.

Також через загрозу в небі влада була змушена запровадити план "Ковер". Дрони змусили призупинити роботу всіх московських аеропортів: "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво".

Детальніше про результати масованої атаки на Москву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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