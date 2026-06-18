Росіянам потрібно тверезити Путіна, бо Москва буде палати, - Зеленський

Росіянам варто впливати на главу Кремля Володимира Путіна, якщо вони не хочуть подальших наслідків війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.

Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що Україна продовжує реагувати на російські атаки та не збирається миритися з ударами по своїй території.

За словами Зеленського, попри посилену систему протиповітряної оборони навколо російської столиці, Україна здатна відповідати на дії агресора.

"Ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати", - сказав президент.

Він також нагадав про російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що Україна готує відповідь.

Фото: Зеленський розповів, що має змусити Кремль припинити війну (інфографіка РБК-Україна)

Москва відчує наслідки війни

Президент підкреслив, що Україна не прагнула війни та не хоче її продовження. Водночас він наголосив, що Росія також нестиме наслідки власної агресії.

"Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз настав час завершувати війну та припиняти російську агресію.

Окремо Зеленський звернувся до громадян РФ. На його думку, росіяни також повинні впливати на власне керівництво.

"Тому, на мій погляд, треба тиснути всім на Путіна. Українцям треба тиснути, абсолютно всім європейцям, американцям, ну і руським пора вже тверезіти і тиснути на свого керівника", - сказав він.