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Росіянам потрібно тверезити Путіна, бо Москва буде палати, - Зеленський

12:29 18.06.2026 Чт
2 хв
Зеленський пояснив, що чекає на Москву у разі продовження війни
aimg Олена Чупровська
Росіянам потрібно тверезити Путіна, бо Москва буде палати, - Зеленський Фото: атака на НПЗ в Москві 18 червня (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіянам варто впливати на главу Кремля Володимира Путіна, якщо вони не хочуть подальших наслідків війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.

Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що Україна продовжує реагувати на російські атаки та не збирається миритися з ударами по своїй території.

За словами Зеленського, попри посилену систему протиповітряної оборони навколо російської столиці, Україна здатна відповідати на дії агресора.

"Ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати", - сказав президент.

Він також нагадав про російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що Україна готує відповідь.

Росіянам потрібно тверезити Путіна, бо Москва буде палати, - ЗеленськийФото: Зеленський розповів, що має змусити Кремль припинити війну (інфографіка РБК-Україна)

Москва відчує наслідки війни

Президент підкреслив, що Україна не прагнула війни та не хоче її продовження. Водночас він наголосив, що Росія також нестиме наслідки власної агресії.

"Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва", - заявив Зеленський.

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Він додав, що зараз настав час завершувати війну та припиняти російську агресію.

Окремо Зеленський звернувся до громадян РФ. На його думку, росіяни також повинні впливати на власне керівництво.

"Тому, на мій погляд, треба тиснути всім на Путіна. Українцям треба тиснути, абсолютно всім європейцям, американцям, ну і руським пора вже тверезіти і тиснути на свого керівника", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Москва опинилася під атакою безпілотників. У кількох районах російської столиці повідомляли про вибухи та пожежі.

Через атаку дронів у Москві тимчасово вводили обмеження на роботу аеропортів. Російська влада заявляла про роботу сил ППО. Уся російська столиця у диму.

Також ми писали, що Володимир Зеленський наголосив на необхідності завершення війни. Президент заявив, що Україна готова до миру та припинення вогню.

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