ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Понад 50 тисяч заявок уже погоджено: хто і як може отримати "зимові" 6500 гривень

Вівторок 02 грудня 2025 16:30
UA EN RU
Понад 50 тисяч заявок уже погоджено: хто і як може отримати "зимові" 6500 гривень "Зимові" 6500 гривень від держави розраховані на найбільш незахищені категорії населення (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення стартувала в Україні 21 листопада. Станом на сьогодні отримали підтвердження (погодження) вже понад 50 тисяч заявок громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Скільки людей подали заяви на "зимові" 6500 гривень

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, станом на вівторок, 2 грудня, на отримання 6500 гривень "зимової" допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 особа:

  • 292 862 заяви - надійшло у застосунку "Дія";
  • 1 112 заяв - було подано через Пенсійний фонд України (ПФУ).

Йдеться про програму одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення України.

При цьому понад 50 тисяч - 51 931 заява - вже пройшли погодження (отримали підтвердження).

До якого числа і хто саме може подати заяву

Українцям розповіли, що подати заяву на додаткову "зимову" підтримку можна до 17 грудня 2025 року.

Зробити це можуть громадяни, які входять до таких категорій:

  • діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях;
  • діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;
  • особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заяву, щоб отримати 6500 гривень

Для того, щоб отримати "зимові" 6500 гривень, необхідно скористатись застосунком "Дія":

  • переконатися, що додаток оновлено до останньої версії;
  • увійти в нього;
  • обрати "Сервіси";
  • перейти до "Зимова підтримка";
  • увійти у "Зимові 6500 грн";
  • або підтвердити наявність активної "Дія.Картка" (на яку буде зараховано кошти);
  • або відкрити "Дія.Картка" під час формування заяви (якщо її немає, "Дія" запропонує відкрити її онлайн);
  • відправити сформовану заявку.

Ті з українців, які не користуються застосунком "Дія", можуть подати письмову заявку на одноразову виплату у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Працівники ПФУ допоможуть:

  • оформити заявку на "зимові" 6500 гривень;
  • відкрити "Дія.Картку" чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку.

В який строк і на що можна витратити виплату

У Мінсоцполітики пояснили, що кошти (одноразова виплата у розмірі 6500 гривень) надійдуть:

  • або на рахунок зі спеціальним режимом використання "Дія.Картки" (наразі "Дія.Картка" доступна виключно для оплати телефоном);
  • або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

При цьому витратити ці кошти можна впродовж пів року з моменту зарахування.

Насамкінець українцям нагадали, що така допомога надається для придбання:

  • теплих речей;
  • ліків;
  • вітамінів.

"Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд гривень", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.

Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

В цілому ж державна програма підтримки громадян включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".

У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.

Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Поради Внутрішньо переміщені особи Грошові перекази Дія Виплати Діти Пенсіонери
Новини
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить