Понад 50 тисяч заявок уже погоджено: хто і як може отримати "зимові" 6500 гривень

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення стартувала в Україні 21 листопада. Станом на сьогодні отримали підтвердження (погодження) вже понад 50 тисяч заявок громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Скільки людей подали заяви на "зимові" 6500 гривень

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, станом на вівторок, 2 грудня, на отримання 6500 гривень "зимової" допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 особа:

292 862 заяви - надійшло у застосунку "Дія";

1 112 заяв - було подано через Пенсійний фонд України (ПФУ).

Йдеться про програму одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення України.

При цьому понад 50 тисяч - 51 931 заява - вже пройшли погодження (отримали підтвердження).

До якого числа і хто саме може подати заяву

Українцям розповіли, що подати заяву на додаткову "зимову" підтримку можна до 17 грудня 2025 року.

Зробити це можуть громадяни, які входять до таких категорій:

діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заяву, щоб отримати 6500 гривень

Для того, щоб отримати "зимові" 6500 гривень, необхідно скористатись застосунком "Дія":

переконатися, що додаток оновлено до останньої версії;

увійти в нього;

обрати "Сервіси";

перейти до "Зимова підтримка";

увійти у "Зимові 6500 грн";

або підтвердити наявність активної "Дія.Картка" (на яку буде зараховано кошти);

або відкрити "Дія.Картка" під час формування заяви (якщо її немає, "Дія" запропонує відкрити її онлайн);

відправити сформовану заявку.

Ті з українців, які не користуються застосунком "Дія", можуть подати письмову заявку на одноразову виплату у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Працівники ПФУ допоможуть:

оформити заявку на "зимові" 6500 гривень;

відкрити "Дія.Картку" чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку.

В який строк і на що можна витратити виплату

У Мінсоцполітики пояснили, що кошти (одноразова виплата у розмірі 6500 гривень) надійдуть:

або на рахунок зі спеціальним режимом використання "Дія.Картки" (наразі "Дія.Картка" доступна виключно для оплати телефоном);

або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

При цьому витратити ці кошти можна впродовж пів року з моменту зарахування.

Насамкінець українцям нагадали, що така допомога надається для придбання:

теплих речей;

ліків;

вітамінів.

"Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд гривень", - підсумували у міністерстві.