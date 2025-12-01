ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні стартує друга хвиля виплат "Зимової підтримки": хто отримає 1000 гривень

Понеділок 01 грудня 2025 10:22
UA EN RU
В Україні стартує друга хвиля виплат "Зимової підтримки": хто отримає 1000 гривень Друга хвиля виплат "Зимової підтримки" стартує вже сьогодні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 1 грудня, в Україні стартує друга хвиля виплат громадянам 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Скільки людей подали заявки на "зимову тисячу"

Згідно з інформацією очільниці уряду, станом на понеділок, 1 грудня, заявки на отримання 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка" подали вже 14 млн українців.

Зазначається при цьому, що:

  • 11,4 млн заявок - оформили через "Дію" (із них 2,9 млн заявок - на дітей);
  • понад 700 тисяч заявок громадяни подали самостійно - через "Укрпошту";
  • ще для 1,8 млн людей (які є у соціальному списку), кошти будуть нараховані автоматично.

Хто отримає 1000 гривень найближчим часом

Свириденко повідомила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі гривень "Зимової підтримки".

"Для тих, хто подався на другий день прийому заявок", - пояснила прем'єр-міністр.

Тим часом ті українці, які подали заявку на так звану "зимову тисячу" через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з Дня святого Миколая - 6 грудня 2025 року.

"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня", - наголосила очільниця уряду.

На що українці витрачають "Зимову підтримку"

Насамкінець Свириденко поділилась, що 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка" вже отримали 3,5 млн людей.

"Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень", - додала вона.

Уточнюється, що найбільше грошей люди перераховують на оплату комунальних послуг (80%).

Крім того, у топі витрат громадян:

  • книги;
  • аптеки;
  • донати на Сили оборони України.

В Україні стартує друга хвиля виплат &quot;Зимової підтримки&quot;: хто отримає 1000 гривеньПублікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Державна підтримка українців взимку під час війни

Варто зазначити, що "Зимова підтримка" - це частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

Про запуск програми "Зимова підтримка" прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у своєму Facebook в суботу, 15 листопада.

В цілому ж державна програма підтримки громадян включає не лише можливість отримати одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, але й 6500 гривень для особливо вразливих категорій.

Доступна також можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".

Крім того, в межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям оформити "Зимову підтримку" (щоб отримати 1000 гривень від держави) і на що саме можна витрачати ці гроші.

Читайте також, як в Україні підвищують виплати для прийомних сімей і скільки платитимуть з 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко Грошові перекази Дія Виплати на дитину Виплати Укрпошта Поради
Новини
Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело
Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить