В Україні стартує друга хвиля виплат "Зимової підтримки": хто отримає 1000 гривень

Сьогодні, 1 грудня, в Україні стартує друга хвиля виплат громадянам 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Скільки людей подали заявки на "зимову тисячу"

Згідно з інформацією очільниці уряду, станом на понеділок, 1 грудня, заявки на отримання 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка" подали вже 14 млн українців.

Зазначається при цьому, що:

11,4 млн заявок - оформили через "Дію" (із них 2,9 млн заявок - на дітей);

понад 700 тисяч заявок громадяни подали самостійно - через "Укрпошту";

ще для 1,8 млн людей (які є у соціальному списку), кошти будуть нараховані автоматично.

Хто отримає 1000 гривень найближчим часом

Свириденко повідомила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі гривень "Зимової підтримки".

"Для тих, хто подався на другий день прийому заявок", - пояснила прем'єр-міністр.

Тим часом ті українці, які подали заявку на так звану "зимову тисячу" через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з Дня святого Миколая - 6 грудня 2025 року.

"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня", - наголосила очільниця уряду.

На що українці витрачають "Зимову підтримку"

Насамкінець Свириденко поділилась, що 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка" вже отримали 3,5 млн людей.

"Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень", - додала вона.

Уточнюється, що найбільше грошей люди перераховують на оплату комунальних послуг (80%).

Крім того, у топі витрат громадян:

книги;

аптеки;

донати на Сили оборони України.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Державна підтримка українців взимку під час війни

Варто зазначити, що "Зимова підтримка" - це частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

Про запуск програми "Зимова підтримка" прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у своєму Facebook в суботу, 15 листопада.

В цілому ж державна програма підтримки громадян включає не лише можливість отримати одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, але й 6500 гривень для особливо вразливих категорій.

Доступна також можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".

Крім того, в межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив: