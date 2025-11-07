Безкоштовні 3000 км від "Укрзалізниці": де шукати квитки і коли вони стануть доступні

Пілотний проект "УЗ 3000" уже в грудні цього року запустять на прифронтові маршрути, а у січні-лютому і на інші напрямки. Ініціатива буде доступною як для дорослих, так і для дітей на плацкарти та купе, але не діятиме на квитки преміального класу і за кордон.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського під час зустрічі із журналістами.

Коли стартує програма

В "Укрзалізниці" наголошують, що ще доопрацьовують формат реалізації програми "УЗ 3000", але вже зараз відомо, що пілотний проект мають запустити цього грудня. Він діятиме на маршрути, які курсують на прифронтові території. Таким чином хочуть надати можливість українцям зустрітись із рідними, які служать.

Далі передбачається, що на інші напрямки програма запрацює у січні, коли спаде активність після свят, і діятиме протягом лютого. За результатами цих місяців керівництво "УЗ", розглядатиме подальший формат програми. За попередньої інформації "безкоштовні кілометри" також будуть доступні у жовтні та листопаді.

"Програма "УЗ 3000 кілометрів" – це маленький елемент набагато більшої історії про те, що вперше держава розпочинає системно фінансувати пасажирські перевезення. Чому 3000? Бо це дорівнює відстані нашому найдовшому на сьогодні маршруту (із Запоріжжя в Ужгород, - Ред.). Це не просто символізм, це означає, що всі у рівних умовах, кожен українець зможе скористатись програмою", - заявив Перцовський.

Які переваги надає програма (скриншот із презентації "УЗ")

Хто зможе нею скористатись і які квитки будуть доступні

Програма "УЗ" 3000" буде доступною усім дорослим, а також дітям, яким квитки зможуть "купити" батьки через свої акаунти в "УЗ". Передбачається, що кожен зможе отримати до 4 квитків. Відповідно, 3000 км є умовними.

Щомісяця "УЗ" зможе виставляти 200-250 тисяч квитків "на преміальні кілометри". Їх надаватимуть у рейсах, у яких зазвичай не продаються повністю. Ініціатива буде доступна на плацкарти і купе, але не діятиме на СВ та перший клас. "Безкоштовні кілометри" також не діятимуть на закордонні поїздки.

Як працюватиме програма (скриншот із презентації УЗ)

Де і як шукати квитки

Квиток із "безкоштовними кілометрами" можна буде "купити" через додаток "УЗ".

"У додатку "УЗ" з'явиться пункт із бонусними кілометрами. Далі на визначені маршрути у позапікові періоди будуть доступні певна кількість квитків. Буде можливість відфільтрувати й побачити рейси, які доступні за програмою. Потім при розрахунку списуються кошти не з банківської картки, а списуються з цих кілометрів", - пояснив Перцовський.

"УЗ" зараз розробляє механізм, аби українці, які не мають смартфонів, також змогли скористатись програмою. Один із основних варіантів - можна буде звернутись у спеціальні центри, де працівники "УЗ", допоможуть підібрати безкоштовні квитки.

Також Перцовський додав, що зараз у компанії зараз вирішують, чи залишати мінімальні платежі на кшталт страхового.

"Це мінімальна оплата - 1-2 гривні, але ми цілимось на те, щоб реалізувати так, як було задумано. Тобто, щоб було взагалі безкоштовно", - додав голова правління "УЗ".

За словами Перцовського, "УЗ" оцінюватиме результати пілотного проекту і надалі можливі ще будуть зміни. Зокрема, компанія розглядає варіант запуску "безкоштовних кілометрів" і в пікові сезони, але у будні дні чи на рейси, які не до кінця розпродаються. Також в "УЗ" наголошують, що розроблять механізм, щоб "перекупи" не змогли скористатись програмою.