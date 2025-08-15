Новий банк у "Дія.Картці": хто може її відкрити та як користуватись послугою
Перелік банків, з якими співпрацює "Дія.Картка", було розширено. Партнером послуги став àбанк.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Дії" у Facebook.
Навіщо потрібна "Дія.Картка"
"Дія.Картка" - це нова цифрова послуга, що дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.
По суті, це універсальна картка для всіх державних виплат, завдяки якій усі цільові та нецільові виплати, а також особисті кошти можна зберігати "в одному місці".
Раніше українцям вже пояснювали, що "Дія.Картка" має:
- окремі рахунки для цільових державних програм - "єКнига" та "Ветеранський спорт";
- загальний рахунок - для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), нарахування пенсії та інших.
"Дія.Картка" - зручна цифрова послуга (скриншот: youtube.com/@Diia)
Для яких програм працює послуга
В цілому користуватись "Дія.Карткою" можна для таких програм:
- "єКнига";
- "єМалятко";
- "Ветеранський спорт";
- "Допомога по безробіттю";
- "Допомога ВПО";
- "Пенсії";
- "Міжнародна допомога";
- "Військові облігації";
- "Повернення вкладів".
Крім того, скоро з'явиться ще одна - "Пакунок школяра".
"А для програм "єВідновлення" та "Національний кешбек" картки залишаються окремими", - уточнили у прес-службі "Дії".
Як можна витрачати гроші зі спецрахунків
З "Дія.Картка" витрачати гроші зі спеціальних рахунків програм можна повністю.
Якщо ж під час оплати тієї чи іншої покупки їх не буде вистачати - різницю автоматично доплачувати зі свого особистого рахунку.
Так, наприклад, якщо книга коштує 1000 гривень, а на рахунку програми "єКнига" - 908 гривень, то:
- 908 гривень спишуться з рахунку програми;
- 92 гривні - з вашого особистого балансу на картці.
Які банки вже є партнерами послуги
Станом на п'ятницю, 15 серпня, партнерами послуги "Дія.Картка" є такі банки:
- "ПриватБанк";
- Monobank;
- "Банк Кредит Дніпро";
- "А-Банк" (àбанк).
"Згодом перелік доступних банків для оформлення картки збільшуватиметься", - зауважили у прес-службі "Дії".
Хто і як може оформити "Дія.Картку"
Оформити "Дія.Картку" можуть:
- повнолітні українці;
- з підтвердженим РНОКПП.
Кому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)
Зробити це можна:
- або у застосунку банку-партнера;
- або у застосунку "Дія".
Для того, щоб відкрити "Дія.Картку" через "Дію", потрібно:
- оновити застосунок "Дія";
- авторизуватись;
- перейти у розділ "Сервіси";
- знайти пункт "Дія.Картка";
- обрати банк;
- підписати згоду "Дія.Підписом".
Публікація "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що універсальний інструмент для отримання державних виплат - "Дія.Картка" - з часом буде доступний у банках, які співпрацюють із платформою "Дія" та охопить більшість громадян, які мають право на соціальні виплати.
