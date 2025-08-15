ua en ru
Новий банк у "Дія.Картці": хто може її відкрити та як користуватись послугою

П'ятниця 15 серпня 2025 13:38
Автор: Ірина Костенко

Перелік банків, з якими співпрацює "Дія.Картка", було розширено. Партнером послуги став àбанк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Дії" у Facebook.

Навіщо потрібна "Дія.Картка"

"Дія.Картка" - це нова цифрова послуга, що дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

По суті, це універсальна картка для всіх державних виплат, завдяки якій усі цільові та нецільові виплати, а також особисті кошти можна зберігати "в одному місці".

Раніше українцям вже пояснювали, що "Дія.Картка" має:

  • окремі рахунки для цільових державних програм - "єКнига" та "Ветеранський спорт";
  • загальний рахунок - для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), нарахування пенсії та інших.

Новий банк у &quot;Дія.Картці&quot;: хто може її відкрити та як користуватись послугою"Дія.Картка" - зручна цифрова послуга (скриншот: youtube.com/@Diia)

Для яких програм працює послуга

В цілому користуватись "Дія.Карткою" можна для таких програм:

  • "єКнига";
  • "єМалятко";
  • "Ветеранський спорт";
  • "Допомога по безробіттю";
  • "Допомога ВПО";
  • "Пенсії";
  • "Міжнародна допомога";
  • "Військові облігації";
  • "Повернення вкладів".

Крім того, скоро з'явиться ще одна - "Пакунок школяра".

"А для програм "єВідновлення" та "Національний кешбек" картки залишаються окремими", - уточнили у прес-службі "Дії".

Як можна витрачати гроші зі спецрахунків

З "Дія.Картка" витрачати гроші зі спеціальних рахунків програм можна повністю.

Якщо ж під час оплати тієї чи іншої покупки їх не буде вистачати - різницю автоматично доплачувати зі свого особистого рахунку.

Так, наприклад, якщо книга коштує 1000 гривень, а на рахунку програми "єКнига" - 908 гривень, то:

  • 908 гривень спишуться з рахунку програми;
  • 92 гривні - з вашого особистого балансу на картці.

Які банки вже є партнерами послуги

Станом на п'ятницю, 15 серпня, партнерами послуги "Дія.Картка" є такі банки:

  • "ПриватБанк";
  • Monobank;
  • "Банк Кредит Дніпро";
  • "А-Банк" (àбанк).

"Згодом перелік доступних банків для оформлення картки збільшуватиметься", - зауважили у прес-службі "Дії".

Хто і як може оформити "Дія.Картку"

Оформити "Дія.Картку" можуть:

  • повнолітні українці;
  • з підтвердженим РНОКПП.

Новий банк у &quot;Дія.Картці&quot;: хто може її відкрити та як користуватись послугоюКому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)

Зробити це можна:

  • або у застосунку банку-партнера;
  • або у застосунку "Дія".

Для того, щоб відкрити "Дія.Картку" через "Дію", потрібно:

  • оновити застосунок "Дія";
  • авторизуватись;
  • перейти у розділ "Сервіси";
  • знайти пункт "Дія.Картка";
  • обрати банк;
  • підписати згоду "Дія.Підписом".

Новий банк у &quot;Дія.Картці&quot;: хто може її відкрити та як користуватись послугоюПублікація "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що універсальний інструмент для отримання державних виплат - "Дія.Картка" - з часом буде доступний у банках, які співпрацюють із платформою "Дія" та охопить більшість громадян, які мають право на соціальні виплати.

Крім того, "Дія" запускає бета-тест нової комплексної послуги - Базової соціальної допомоги.

Читайте також, коли українці зможуть змінити прізвище в "Дії" та навіть отримати розлучення.

