Україна отримала перший транш від МВФ: на що спрямують кошти
Україна отримала перший транш фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,5 млрд доларів. Гроші будуть витрачені на пріоритетні видатки бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування. 1,5 млрд доларів зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності", - зазначила Свириденко.
За її словами, загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів. Загалом, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.
"Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - додала глава уряду.
Нова програма МВФ для України
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму фінансування для України на 8,1 млрд доларів.
Також раніше прем'єр-міністр України заявила, що МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми. За її словами, йшлося про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору.
Водночас МВФ в межах нової програми фінансування вимагає від України ухвалення низки податкових змін. Дедлайн для Києва – кінець березня.