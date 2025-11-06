Має прийти push у "Дії": хто отримає "зимові" 6500 гривень і на що можна витратити

Українці з вразливих категорій населення отримають 6500 гривень в рамках "Зимової підтримки" автоматично - через "Дію". Витратити допомогу можна буде на затверджений перелік товарів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказав міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону.

Улютін підтвердив, що 6500 гривень в рамках "Зимової підтримки" отримають виключно громадяни з найбільш вразливих верств населення:

діти з прийомних сімей;

діти, які перебувають під опікою та піклуванням (в тому числі в ДБСТ);

діти з малозабезпечених сімей;

діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю 1-ї групи, в тому числі з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери.

"Усі ці люди вже наразі отримують або пільги, або субсидії, і тому вони вже ідентифіковані та перевірені щодо того, що вони дійсно в складних життєвих обставинах", - пояснив міністр.

Він додав, що на цю програму передбачили 4,4 млрд гривень, допомогу можуть отримати приблизно 660 тисяч осіб. В додатку "Дія" їм прийде push-повідомлення, що вони погоджуються отримати допомогу від держави. Після того, як отримувач погодиться, кошти зарахують на спеціальну "Дія"-картку.

"У разі якщо повідомлення не прийшло, або вони ще відкривали спеціальну "Дія"-картку, вони можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду, щоб підтвердити бажання отримати таку допомогу", - пояснив Улютін.

При цьому використати виплату можна буде впродовж шести місяців після надходження та на спеціально визначений перелік товарів - зокрема на одяг, взуття та ліки. Існуватимуть певні ліміти використання коштів по напрямках.

"Програма запрацює з 1 грудня. І подати заявку, якщо push-повідомлення не прийшло, можна буде до середини грудня", - резюмував Улютін.