Має прийти push у "Дії": хто отримає "зимові" 6500 гривень і на що можна витратити
Українці з вразливих категорій населення отримають 6500 гривень в рамках "Зимової підтримки" автоматично - через "Дію". Витратити допомогу можна буде на затверджений перелік товарів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону.
Улютін підтвердив, що 6500 гривень в рамках "Зимової підтримки" отримають виключно громадяни з найбільш вразливих верств населення:
- діти з прийомних сімей;
- діти, які перебувають під опікою та піклуванням (в тому числі в ДБСТ);
- діти з малозабезпечених сімей;
- діти з інвалідністю;
- люди з інвалідністю 1-ї групи, в тому числі з-поміж ВПО;
- одинокі пенсіонери.
"Усі ці люди вже наразі отримують або пільги, або субсидії, і тому вони вже ідентифіковані та перевірені щодо того, що вони дійсно в складних життєвих обставинах", - пояснив міністр.
Він додав, що на цю програму передбачили 4,4 млрд гривень, допомогу можуть отримати приблизно 660 тисяч осіб. В додатку "Дія" їм прийде push-повідомлення, що вони погоджуються отримати допомогу від держави. Після того, як отримувач погодиться, кошти зарахують на спеціальну "Дія"-картку.
"У разі якщо повідомлення не прийшло, або вони ще відкривали спеціальну "Дія"-картку, вони можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду, щоб підтвердити бажання отримати таку допомогу", - пояснив Улютін.
При цьому використати виплату можна буде впродовж шести місяців після надходження та на спеціально визначений перелік товарів - зокрема на одяг, взуття та ліки. Існуватимуть певні ліміти використання коштів по напрямках.
"Програма запрацює з 1 грудня. І подати заявку, якщо push-повідомлення не прийшло, можна буде до середини грудня", - резюмував Улютін.
"Зимова підтримка 2025": що відомо
Зазначимо, 5 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення. Виплати будуть здійснювати в рамках "Зимової підтримки" для українців.
Президент Володимир Зеленський ще 1 листопада доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зразком стала програма, яка діяла у 2024 році.
При цьому виплати будуть двох типів. Більшість українців отримає виплату в розмірі 1000 гривень: їх роздаватимуть усім, хто звернеться за підтримкою до держави. Заяви від таких людей прийматимуть з листопада.