Українці вже можуть подати заявку на 6500 грн у рамках "зимової підтримки", - Свириденко

В Україні з 21 листопада стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для незахищених категорій населення. Деякі категорії населення можуть отримати виплату в 6500 гривень.

Ця частина "Зимової підтримки" розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Хто може отримати 6500 гривень від держави:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Фото: Telegram

"Отримати допомогу можна у два способи - онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України", - зазначила Свириденко.

Як отримати виплату через "Дію":

Перейти у застосунку в розділ "Зимова підтримка"; Обрати отримувача; Оформити виплати на Дія.Картку.

Як отримати виплату офлайн через ПФУ:

Прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду; Підготувати картку або Дія.Картку; Оформити заяву на отримання виплати за допомогою співробітника; Дочекатися, поки виплата прийде на спеціальний рахунок.

Фото: Telegram

При цьому виплата надійде на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (за умови його наявності в банку), або на Дія.Картку. Гроші можна буде витратити протягом 180 днів з моменту зарахування, але тільки на визначений перелік товарів та послуг - придбання лікарських засобів, одягу, взуття, вітамінів тощо.