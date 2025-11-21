Українці вже можуть подати заявку на 6500 грн у рамках "зимової підтримки", - Свириденко
В Україні з 21 листопада стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для незахищених категорій населення. Деякі категорії населення можуть отримати виплату в 6500 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Ця частина "Зимової підтримки" розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Хто може отримати 6500 гривень від держави:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Фото: Telegram
"Отримати допомогу можна у два способи - онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України", - зазначила Свириденко.
Як отримати виплату через "Дію":
- Перейти у застосунку в розділ "Зимова підтримка";
- Обрати отримувача;
- Оформити виплати на Дія.Картку.
Як отримати виплату офлайн через ПФУ:
- Прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду;
- Підготувати картку або Дія.Картку;
- Оформити заяву на отримання виплати за допомогою співробітника;
- Дочекатися, поки виплата прийде на спеціальний рахунок.
Фото: Telegram
При цьому виплата надійде на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (за умови його наявності в банку), або на Дія.Картку. Гроші можна буде витратити протягом 180 днів з моменту зарахування, але тільки на визначений перелік товарів та послуг - придбання лікарських засобів, одягу, взуття, вітамінів тощо.
"Зимова підтримка" у 2025 році
Програма "Зимова підтримка" у 2025 році передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень для всіх українців. Заявку на отримання допомоги подавати можна двома способами: онлайн через застосунок "Дія" з 15 листопада або письмово у відділеннях "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня 2025 року.
Якщо подавати заяву в цифровому режимі, через "Дію", то гроші надходять на картку "Національний кешбек" протягом 10 днів. Якщо подавати через "Укрпошту", тоді виплата буде доставлена тим самим способом, яким людина отримує пенсію або соцвиплати.
Отримані в рамках програми гроші можна витратити до 30 червня 2026 року на визначений перелік товарів та послуг. Серед них - комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або благодійність.