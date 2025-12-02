ua en ru
Более 50 тысяч заявок уже подтверждено: кто и как может получить "зимние" 6500 гривен

Вторник 02 декабря 2025 16:30
Автор: Ирина Костенко

Программа единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения стартовала в Украине 21 ноября. По состоянию на сегодня получили подтверждение (согласование) уже более 50 тысяч заявок граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Сколько людей подали заявления на "зимние" 6500 гривен

Согласно информации Минсоцполитики, по состоянию на вторник, 2 декабря, на получение 6500 гривен "зимней" помощи от государства уже подали свои заявки 293 941 человек:

  • 292 862 заявления - поступило в приложении "Дія";
  • 1 112 заявлений - было подано через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Речь идет о программе единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения Украины.

При этом более 50 тысяч - 51 931 заявление - уже прошли согласование (получили подтверждение).

До какого числа и кто именно может подать заявление

Украинцам рассказали, что подать заявление на дополнительную "зимнюю" поддержку можно до 17 декабря 2025 года.

Сделать это могут граждане, которые входят в следующие категории:

  • дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;
  • дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях;
  • лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на проживание ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен, которые получают надбавку на уход.

Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен

Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":

  • убедиться, что приложение обновлено до последней версии;
  • войти в него;
  • выбрать "Сервисы";
  • перейти к "Зимняя поддержка";
  • войти в "Зимние 6500 грн";
  • либо подтвердить наличие активной "Дія.Картка" (на которую будут зачислены средства);
  • либо открыть "Дія.Картка" во время формирования заявления (если ее нет, "Дія" предложит открыть ее онлайн);
  • отправить сформированную заявку.

Те из украинцев, которые не пользуются приложением "Дія", могут подать письменную заявку на единовременную выплату в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Работники ПФУ помогут:

  • оформить заявку на "зимние" 6500 гривен;
  • открыть "Дія.Картку" или другую карту со специальным режимом использования в банке.

В какой срок и на что можно потратить выплату

В Минсоцполитики объяснили, что средства (единовременная выплата в размере 6500 гривен) поступят:

  • либо на счет со специальным режимом использования "Дія.Картки" (сейчас "Дія.Картка" доступна исключительно для оплаты по телефону);
  • либо на другую карту со специальным режимом использования.

При этом потратить эти средства можно в течение полугода с момента зачисления.

В завершение украинцам напомнили, что такая помощь предоставляется для приобретения:

  • теплых вещей;
  • лекарств;
  • витаминов.

"В этом году планируется, что единовременную выплату получат более 660 тысяч граждан. В бюджет на эти выплаты заложили 4,3 млрд гривен", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вторая волна выплат "Зимней поддержки" (1000 гривен от государства) и рассказывали, на что украинцы тратят полученные средства чаще всего.

Кроме того, мы объясняли, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).

В целом же государственная программа поддержки граждан включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".

В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.

Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.

