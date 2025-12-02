Более 50 тысяч заявок уже подтверждено: кто и как может получить "зимние" 6500 гривен
Программа единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения стартовала в Украине 21 ноября. По состоянию на сегодня получили подтверждение (согласование) уже более 50 тысяч заявок граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Сколько людей подали заявления на "зимние" 6500 гривен
Согласно информации Минсоцполитики, по состоянию на вторник, 2 декабря, на получение 6500 гривен "зимней" помощи от государства уже подали свои заявки 293 941 человек:
- 292 862 заявления - поступило в приложении "Дія";
- 1 112 заявлений - было подано через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Речь идет о программе единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения Украины.
При этом более 50 тысяч - 51 931 заявление - уже прошли согласование (получили подтверждение).
До какого числа и кто именно может подать заявление
Украинцам рассказали, что подать заявление на дополнительную "зимнюю" поддержку можно до 17 декабря 2025 года.
Сделать это могут граждане, которые входят в следующие категории:
- дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;
- дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство;
- дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях;
- лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на проживание ВПЛ;
- одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен, которые получают надбавку на уход.
Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен
Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":
- убедиться, что приложение обновлено до последней версии;
- войти в него;
- выбрать "Сервисы";
- перейти к "Зимняя поддержка";
- войти в "Зимние 6500 грн";
- либо подтвердить наличие активной "Дія.Картка" (на которую будут зачислены средства);
- либо открыть "Дія.Картка" во время формирования заявления (если ее нет, "Дія" предложит открыть ее онлайн);
- отправить сформированную заявку.
Те из украинцев, которые не пользуются приложением "Дія", могут подать письменную заявку на единовременную выплату в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Работники ПФУ помогут:
- оформить заявку на "зимние" 6500 гривен;
- открыть "Дія.Картку" или другую карту со специальным режимом использования в банке.
В какой срок и на что можно потратить выплату
В Минсоцполитики объяснили, что средства (единовременная выплата в размере 6500 гривен) поступят:
- либо на счет со специальным режимом использования "Дія.Картки" (сейчас "Дія.Картка" доступна исключительно для оплаты по телефону);
- либо на другую карту со специальным режимом использования.
При этом потратить эти средства можно в течение полугода с момента зачисления.
В завершение украинцам напомнили, что такая помощь предоставляется для приобретения:
- теплых вещей;
- лекарств;
- витаминов.
"В этом году планируется, что единовременную выплату получат более 660 тысяч граждан. В бюджет на эти выплаты заложили 4,3 млрд гривен", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вторая волна выплат "Зимней поддержки" (1000 гривен от государства) и рассказывали, на что украинцы тратят полученные средства чаще всего.
Кроме того, мы объясняли, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
В целом же государственная программа поддержки граждан включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".
В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.