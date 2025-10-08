ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Кабмін заморозив ціни на газ для українців до кінця березня

Київ, Середа 08 жовтня 2025 20:49
UA EN RU
Кабмін заморозив ціни на газ для українців до кінця березня Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуть до 31 березня 2026 року. Кабмін ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко зазначила, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими на тлі російських ударів по енергетиці.

За її словами, мета полягає в тому, щоб забезпечити українцям тепло, світло та передбачувані тарифи.

"Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року", - наголосила вона.

За її словами, Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань для суб'єктів ринку, згідно з якими ціна на газ буде наступною:

  • для населення - 7 420 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).
  • для бюджетних установ - 16 390 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).

Прем'єр уточнила, що такий крок дасть змогу зберегти стабільні тарифи протягом усього опалювального сезону.

Фіксовані ціни на газ

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем'єром України Юлією Свириденко.

Зокрема, за словами голови держави, вони зі Свириденко домовилися, що уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на газ для побутових споживачів.

Також під час наради було обговорено питання нарощування запасів газу на тлі постійних атак Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Ціна на газ Опалювальный сезон
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи