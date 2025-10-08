Кабмін заморозив ціни на газ для українців до кінця березня
Ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуть до 31 березня 2026 року. Кабмін ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Свириденко зазначила, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими на тлі російських ударів по енергетиці.
За її словами, мета полягає в тому, щоб забезпечити українцям тепло, світло та передбачувані тарифи.
"Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року", - наголосила вона.
За її словами, Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань для суб'єктів ринку, згідно з якими ціна на газ буде наступною:
- для населення - 7 420 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).
- для бюджетних установ - 16 390 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).
Прем'єр уточнила, що такий крок дасть змогу зберегти стабільні тарифи протягом усього опалювального сезону.
Фіксовані ціни на газ
Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем'єром України Юлією Свириденко.
Зокрема, за словами голови держави, вони зі Свириденко домовилися, що уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на газ для побутових споживачів.
Також під час наради було обговорено питання нарощування запасів газу на тлі постійних атак Росії.