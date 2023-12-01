Підрив стратегічної залізниці в РФ і бойкот Лаврова в ОБСЄ: новини за 30 листопада

Служба безпеки України влаштувала підрив на Байкало-Амурській магістралі у російській Бурятії. А у перший день засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є бойкотували главу МЗС РФ Сергія Лаврова та виступали з підтримкою України.

Війна Росії проти України: останні новини

СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії, яка веде до Китаю

На Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії в РФ, уночі стався вибух. Вранці 30 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

За даними видання, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої.

До речі, того ж дня пізніше у Північномуйському тунелі спалахнув ще один вантажний потяг, який перевозив цистерни з дизельним пальним. Про це писали РосЗМІ. Як стверджував пропагандистський Телеграм-канал Baza, тоді здетонували цистерни та палали 6 вагонів.

Диверсії ГУР разом із партизанами на залізниці у Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на території Росії частішають збої в роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.

У ГУР зазначили, що лише останніми днями листопада на важливих ділянках російської залізниці в Московській області згоріли два об'єкти: релейні шафи поблизу н.п. Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та поблизу н.п. Артєм’єво міського округу Домодєдово.

Бойкот Лаврова та підтримка України на засіданні Ради міністрів ОБСЄ

30 листопада у столиці Північної Македонії Скоп'є відбувся перший день засідання Ради міністрів ОБСЄ. Він запам'ятався бойкотом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, проханням дати йому спокій, а також запевненнями європейських партнерів у підтримці України.

На саміті делегація ЄС в ОБСЄ опублікувала декларацію із засудженням російської агресії. Заяву підтримали понад 30 країн, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Сан-Марино та Україна.

Нідерланди пообіцяли допомогу Україні

За підсумками першого дня саміту міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот оголосила про плани надати додаткову допомогу на 2,5 млрд євро для України.

До цього в Міноборони Нідерландів зазначали, що ці кошти допоможуть задовольнити потреби України в боєприпасах та підтримати вже поставлені платформи та системи.

На Закарпатті вводять перевірку документів у мешканців

Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення запровадити перевірку документів людей на території регіону. Зміни набирають чинності вже з 1 грудня.

Згідно з розпорядженням, оприлюдненим на сайті Закарпатської ОВА, це відбуватиметься до закінчення режиму воєнного стану на території України. Буде призначено комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

На півночі Криму пролунали вибухи

Вдень 30 листопада пролунали вибухи в Джанкої, розташованому на півночі тимчасово окупованого кримського півострова. Там знаходиться аеродром загарбників.

Місцеві жителі зазначали у соцмережах, що вибухи чули не лише у Джанкої, а й у Джанкойському районі. При цьому точної інформації про причини та обставини "бавовни" не надходило. Додамо, що окупаційна "влада" подію ніяк не коментувала.

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі

Служба безпеки України вранці 30 листопада прийшла з обшуками до Почаївської Успенської лаври (належить УПЦ МП) у Тернопільській області. За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками лаври.

Пізніше близько полудня СБУ підтвердила обшуки та уточнила, що вони проходять у рамках кримінального провадження щодо керівництва лаври. За даними слідства, клірики УПЦ МП оприлюднили на сайті монастиря публікації з образами національної честі та гідності юдеїв, розпалюванням релігійної ворожнечі проти представників усіх церков, крім УПЦ, а також ставили під сумнів існування України як суверенної держави окремої від РФ.

Пропозиція ЄС щодо 50 млрд євро Україні ніким не заперечується

Європейський комісар з бюджету Йоханнес Хан заявив про те, що пропозиція Єврокомісії про надання Україні 50 млрд євро (54,6 млрд доларів) кредитів та грантів протягом наступних чотирьох років - не заперечується жодній із країн ЄС.

Блокування пункту пропуску на кордоні України та Словаччини

У Державній прикордонній службі України розповіли, що словацькі перевізники 1 грудня збираються заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород" на кордоні.

Спілка перевізників Словаччини планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску з 16:00. На виїзд зі Словаччини пропускатимуть по 4 вантажівки на годину. Учасники страйку обіцяють, що особливі вантажі продовжуватимуть пропускати в Україну.

Перенесення Штатами передачі Україні далекобійних GLSDB

За інформацією Reuters, Сполучені Штати Америки переносять на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), здатних бити близько 160 км.

За даними агентства, доставка до Штатів компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну.

НБУ скасував обмеження на продаж готівкової валюти для населення

Національний банк України повідомив про скасування всіх обмежень для банків та фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. Як зазначає регулятор, таке рішення набирає чинності вже 1 грудня.

Поїздки Зеленського на пункт на Куп'янському напрямку, до Харкова та Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок у Харківській області. Глава держави побував у передовому командному пункті та провів нараду з військовими.

Пізніше Зеленський провів низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема, обговорив питання зміцнення прикордонних територій. Президент також вислухав доповіді обласної влади, усіх відповідних військових керівників.

У трьох областях перевищений епідпоріг через сезон грипу та COVID

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в країні зараз сезон коронавірусу та грипу. У трьох областях перевищено епідемічний поріг, там можуть бути запроваджені певні обмеження. Йдеться про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області.

Норвегія виділила понад 21 млн євро на забезпечення продбезпеки в Україні

Уряд Норвегії оголосив про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Світовій продовольчій програмі, включаючи гуманітарну продовольчу програму "Зерно з України".

Ще 50 млн норвезьких крон (4,2 млн євро) буде передано до Фонду України Світового банку.