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На півночі Криму пролунали вибухи. Там знаходиться аеродром

Джанкой, Четвер 30 листопада 2023 12:38
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На півночі Криму пролунали вибухи. Там знаходиться аеродром Фото: у Джанкої та районі чули вибухи 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Джанкої, що знаходиться на півночі окупованого Криму, пролунали вдень 30 листопада. Там знаходиться аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі у соцмережах, вибухи чули не лише у Джанкої, але й у Джанкойському районі.

Наразі точної інформації про причини та обставини вибухів - немає. Окупаційна влада захопленого росіянами Криму також не коментувала ситуацію.

На півночі Криму пролунали вибухи. Там знаходиться аеродром

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про Джанкой

Нагадаємо, що у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Також варто зазначити, що у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні ЗСУ знищили у Джанкої російські крилаті ракети "Калібр", які окупанти транспортували залізницею.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

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