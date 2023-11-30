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Пропозиція ЄС щодо 50 млрд євро Україні ніким не оскаржується, - єврокомісар Хан

Четвер 30 листопада 2023 16:10
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Пропозиція ЄС щодо 50 млрд євро Україні ніким не оскаржується, - єврокомісар Хан Фото: країни ЄС узгодили виділення Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пропозиція Європейської комісії щодо надання Україні 50 млрд євро (54,6 млрд доларів) кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років - не оскаржується жодною із країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоханнеса Хана, якого цитує Sky News.

"Центральна частина - це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", - заявив європейський комісар з питань бюджету під час брифінгу.

Допомога на 50 млрд євро

В червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за який будуть надані гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року.

Вищезгаданий механізм замінить поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчується вже наприкінці 2023 року.

Угорщина, є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу нашій країні, а також, наприклад, санкції проти Росії.

В листопаді, у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Аби здолати вето Будапешта, Єврокомісія на наступний день, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро, які були раніше "заморожені".

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