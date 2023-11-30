СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії. Вона веде до Китаю, - джерела
Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
Як розповіли виданню джерела, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.
"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано", - повідомили співрозмовники.
Як зазначають наші джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.
За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.
Фото: СБУ влаштувала підрив на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії (з відкритих джерел)
Довідково
Байкало-Амурська магістраль (БАМ) - це залізниця в азійській частині Росії. Довжина 4234 км (траса від Усть-Кута над р. Леною до Комсомольська-на-Амурі). Основну частину шляху збудовано у 1974-84. Існує три відгалуження до Транссибірської залізниці.
Довжина залізниці - 4 234 км.
Північномуйський тунель імені В. А. Безсолова - це залізничний тунель в Республіці Бурятія на Байкало-Амурській магістралі (на перегоні роз'їзд Ітикіт - станція Окусікан), відкритий 5 грудня 2003 року. За протяжністю є найдовшим залізничним тунелем у Росії - 15 343 метри.
Зв'язки Китаю та РФ
Нагадаємо, що Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.
Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.
Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.
До того ж неодноразово лунали заяви про те, що Пекін може надавати військову допомогу Москві у загарбницькій війні проти України.
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