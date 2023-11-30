Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW

Українські війська 29 листопада продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

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За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 29 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки на Куп'янському напрямку на північний схід від Петропалівки, поблизу Сіньківки та Стельмахівки, а також у напрямку Лимана поблизу Серебрянського лісництва, Торського, Ямполівки та на схід від Терни.

Представник українського підрозділу, ймовірно дислокованого на напрямку Куп'янськ-Лиман, заявив 29 листопада, що російські війська продовжують проводити атаки, незважаючи на погодні умови, що погіршуються.

Російські джерела стверджували, що 29 листопада українські війська продовжували безуспішні контратаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Лимана Першого та Сіньківки у Харківській області, Ямполівки в Донецькій області та району Серебрянського лісництва.

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ISW пише, що російські війська 29 листопада продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські джерела стверджували, що бойові дії продовжуються на північний захід і південний захід від Бахмута, а український офіцер запасу зазначив, що ситуація на південний захід від Бахмута вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка особливо складна через збільшення кількості російських атак і кількості російських підрозділів, що воюють у цьому районі.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські наступи поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Українські війська 29 листопада продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Хромового та Кліщіївки.

Український Генеральний штаб заявив, що українські війська продовжують успішні штурмові дії на південь від Бахмуту.

За словами інституту, російські війська 29 листопада продовжили наступальні операції у напрямку Авдіївки та, як повідомляється, просунулися на північний захід від Авдіївки.

Українські джерела повідомили, що російські війська також намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод на північний захід від Авдіївки, а командир українського батальйону, який, за повідомленнями, обороняється біля коксохімічного заводу, схарактеризував російські атаки в цьому районі як лобові атаки розміром з загін на виснаження.

Командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що активність Росії поблизу Авдіївки значно зросла за останню добу, і повідомив, що російські війська використовують бронетехніку.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські наступальні дії в районі самої Авдіївки, Степового, Новокалинового, Сєверного, Первомайського, на схід від Новобахмутівки та на південь від Тоненького.

ISW повідомив, що російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 29 листопада, але не досягли будь-яких заявлених або підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські наступи на південно-західних околицях Донецька в районі Красногорівки та Мар'їнки, в районі Новомихайлівки та в районі Водяного.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, російські війська 29 листопада продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад дві російські атаки на південь від Пречистівки та на південний захід від Старомайорського.

Інститут повідомив, що українські війська 29 листопада продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Російські війська 29 листопада перейшли в контратаку у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад дев'ять російських атак поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

За словами ISW, українські війська 29 листопада продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські війська зберігають позиції на східному березі Дніпра.

Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і від 300 до 400 українських військовослужбовців діють у районі Кринків.

Заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег Дніпра свідчать про те, що російські війська щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення своїх позицій на східному березі Херсонської області.