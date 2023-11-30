США перенесли передачу Україні далекобійних GLSDB, - Reuters

Сполучені Штати Америки (США) переносять на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Згідно з повідомленнями представників Пентагону та осіб, знайомих із питанням, таке озброєння може бути передано Україні в рамках оборонної допомоги у першій половині 2024 року.

"Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну", - йдеться у публікації.

Як заявив журналістам представник Пентагону, у відомстві очікують "надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки". Тобто, намічається ще один термін для випробувань.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно з заявою Міністерства оборони США для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Для виробництва були потрібні матеріали, надані державою, тому підписання контракту обмежило його початок.

Чим особливий GLSDB?

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.

Характеристики снаряда:

маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - близько 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS.

Питання передачі GLSDB Україні

Компанія Boeing (BA.N) вперше звернулася до Штатів із проханням про купівлю та відправку в Україну таких реактивних крилатих бомб (ракет) ще минулої осені.

У пресі в різні часи озвучувалися різні терміни, коли може відбутися передача GLSDB Силам оборони.

Українським військовим потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, що були передані раніше Штатами. Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі противника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи (HIMARS).