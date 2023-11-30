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НБУ скасував обмеження на продаж готівкової валюти для населення

Україна, Четвер 30 листопада 2023 23:50
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НБУ скасував обмеження на продаж готівкової валюти для населення Фото: НБУ скасував усі обмеження для банків на фінустанов на продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження для банків та фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. Рішення набуває чинності вже 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження. За оцінками регулятора, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

"Де-факто наявність таких обмежень – це одна з причин множинності обмінних курсів. Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Що передувало

Керівник НБУ раніше заявляв, Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

Також заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що регулятор продовжує працювати над втіленням Стратегії пом'якшення валютних обмежень на тлі ослаблення ризиків для стійкості валютного ринку, подальшого зниження інфляції та відновлення економіки.

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