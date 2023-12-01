Подрыв стратегической железной дороги в РФ и бойкот Лаврова в ОБСЕ: новости за 30 ноября

Служба безопасности Украины устроила подрыв на Байкало-Амурской магистрали в российской Бурятии. А в первый день заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье бойкотировали главу МИД РФ Сергея Лаврова и выступали с поддержкой Украины.

Война России против Украины: последние новости

СБУ подорвала стратегическую железную дорогу в России, которая ведет в Китай

На Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии в РФ, ночью произошел взрыв. Утром 30 ноября источники РБК-Украина сообщили, это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.

По данным издания, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.

К слову, в тот же день позже в Северомуйском тоннеле загорелся еще один грузовой поезд, который перевозил цистерны с дизельным топливом. Об этом писали росСМИ. Как утверждал пропагандистский Телеграм-канал Baza тогда сдетонировали цистерны и горели 6 вагонов.

Диверсии ГУР вместе с партизанами на железной дороге в России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на территории России учащаются сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.

В ГУР отметили, что только в последние дни ноября на важных участках российской ж/д в Московской области сгорели два объекта: релейные шкафы вблизи н.п. Лазенки Новопеределкинского района и вблизи н.п. Артемьево городского округа Домодедово.

Бойкот Лаврова и поддержка Украины на заседании Совета министров ОБСЕ

30 ноября в столице Северной Македонии Скопье прошел первый день заседания Совета министров ОБСЕ. Он запомнился бойкотом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, просьбой оставить его в покое, а также заверениями европейских партнеров в поддержке Украины.

На саммите делегация ЕС в ОБСЕ опубликовала декларацию с осуждением российской агрессии. Заявление поддержали более 30 стран, в том числе Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Сан-Марино и Украина.

Нидерланды пообещали помощь Украине

По итогам первого дня саммита министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот объявила о планах выделить дополнительную помощь на 2,5 млрд евро для Украины.

До этого в Минобороны Нидерландов отмечали, что эти средства помогут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать уже поставленные платформы и системы.

На Закарпатье вводят проверку документов у жителей

Совет обороны Закарпатской области принял решение ввести проверку документов людей на территории региона. Изменения вступают в силу уже с 1 декабря.

Согласно распоряжению, обнародованному на сайте Закарпатской ОВА, это будет происходить до окончания режима военного положения на территории Украины. Будут назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

На севере Крыма прогремели взрывы

Днем 30 ноября прогремели взрывы в Джанкое, расположенном на севере временно оккупированного крымского полуострова. Там находится аэродром захватчиков.

Местные жители отмечали в соцсетях, что взрывы слышали не только в Джанкое, но и в Джанкойском районе. При этом точной информации о причинах и обстоятельствах "бавовны" не поступало. Добавим, что оккупационные "власти" происшествие никак не комментировали.

Обыски СБУ в Почаевской лавре

Служба безопасности Украины утром 30 ноября пришла с обысками в Почаевскую Успенскую лавру (принадлежит УПЦ МП) в Тернопольской области. По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, предварительная причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.

Позже около полудня СБУ подтвердила обыски и уточнила, что они проходят в рамках уголовного производства касательно руководства лавры. По данным следствия, клирики УПЦ МП обнародовали на сайте монастыря публикации с оскорблениями национальной чести и достоинства иудеев, разжиганием религиозной розни против представителей всех церквей, кроме УПЦ, а также ставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельного от РФ.

Предложение ЕС по 50 млрд евро Украине никем не оспаривается

Европейский комиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил о том, что предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине 50 млрд евро (54,6 млрд долларов) кредитов и грантов в течение следующих четырех лет - не оспаривается ни одной из стран ЕС.

Блокирование пункта пропуска на границе Украины и Словакии

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что словацкие перевозчики 1 декабря собираются заблокировать пункт пропуск "Вишне Немецке - Ужгород" на границе.

Отмечается, что Союз перевозчиков Словакии планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска с 16:00. На выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. Участники забастовки обещают, что особые грузы продолжат пропускать в Украину.

Перенос Штатами передачи Украине дальнобойных GLSDB

По информации Reuters, Соединенные Штаты Америки переносят на следующий год передачу Украине первой крупной партии реактивных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), способных бить на около 160 км.

По данным агентства, доставка в Штаты компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину.

НБУ отменил ограничения на продажу наличной валюты для населения

Национальный банк Украины сообщил об отмене всех ограничений для банков и финансовых учреждений на продажу наличной валюты населению. Как отмечает регулятор, такое решение вступает в силу уже 1 декабря.

Поездки Зеленского на пункт на Купянском направлении, в Харьков и Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление в Харьковской области. Глава государства побывал в передовом командном пункте и провел совещание с военными.

Позже Зеленский провел ряд важных совещаний в Запорожье. В частности обсудил вопросы укрепления приграничных территорий. Президент также выслушал доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей.

В трех областях превышен эпидпорог из-за сезона гриппа и COVID

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране сейчас сезон коронавируса и гриппа. В трех областях превышен эпидемический порог, там могут быть введены определенные ограничения. Речь идет о Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

Норвегия выделила более 21 млн евро на обеспечение продбезопасности в Украине

Правительство Норвегии объявило о выделении 200 млн норвежских крон (17 млн евро) Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Еще 50 млн норвежских крон (4,2 млн евро) будут переданы в Фонд Украины Всемирного банка.