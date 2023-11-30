Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок у Харківській області. Глава держави побував у передовому командному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента у Facebook.

Зеленський провів нараду з військовими, які обороняють схід України. На опублікованому відео помітно, що командувач Східного угруповування військ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на передовій.

Крім того, Зеленський зустрівся з воїнами, які стоять на захисті Харківської області. Президент вручив нагороди захисникам.

"Всі розуміють, що це найвища ціна. Тому я прошу вас берегти себе, близьких, побратимів, військових, офіцерів, солдатів. Звичайних солдатів, які з вами поруч воюють щоденно і які віддають свої життя. Я бажають вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, Куп'янськ, кожне село, квадратний метр землі", - звернувся до військових Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент побував на півдні України. Зеленський з робочим візитом відвідав Одеську область та Херсон. Глава держави провів нараду з військовими, обговорив ситуацію у Чорному морі, захист "зернового коридору" та посилення протиповітряної оборони.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, що Куп'янськ та частину прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі окупанти не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

Як повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська.

РБК-Україна спитало військових експертів, чи є нові загрози для Куп'янська і які там "перспективи" у росіян до кінця року - дізнайтеся про це у нашому матеріалі.